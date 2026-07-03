En vídeo: El VAR le robó la alegría, pero Ronaldo respondió con un penalti que encendió el Mundial

Cristiano Ronaldo lideró la remontada de Portugal ante Croacia en el BMO Field, tras anular el VAR un gol suyo en la ronda de 32 del Mundial 2026.

El estadio portugués estalló de alegría con un gol de Ronaldo en la segunda parte, hasta que el VAR lo anuló por fuera de juego.

Tras revisar la jugada, el árbitro anuló el tanto por fuera de juego, frustrando la celebración del ‘Bicho’ y frenando su cuenta goleadora.

Sin embargo, la leyenda lusa, acostumbrada a superar obstáculos, no se rindió: en el 68’, Portugal obtuvo un penalti y Ronaldo lo transformó con la derecha para igualar el marcador.

Con este tanto, Ronaldo no solo devolvió a Portugal al partido, sino que recordó que su experiencia no conoce la desesperanza. Tras la anulación inicial, celebró de nuevo, recordando que la determinación cuenta a los 41 años y que el líder se levanta tras cada caída.