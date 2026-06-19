En vídeo: El VAR anula un fuera de juego inexistente y desata la locura a favor de Estados Unidos

En un momento dramático y polémico, el VAR validó el segundo gol de Estados Unidos ante Australia en la segunda jornada del Mundial 2026.

El asistente anuló el tanto por fuera de juego de Balugon, pero, tras revisar el VAR, el árbitro confirmó que Freeman remató en posición correcta y que Balugon no interfería con el juego.

Además, Balugun no obstaculizó a ningún rival, por lo que no hubo infracción. El gol se convalidó, y Estados Unidos pasó a ganar 2-1 (o el marcador real en ese momento).

La jugada reabrió el debate sobre la interpretación del fuera de juego, sobre todo cuando un jugador se mueve hacia el balón sin afectar la acción.

Los expertos coinciden en que la decisión respeta las normas de la IFAB, que exigen una influencia clara o una obstrucción para anular un gol.