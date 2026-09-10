En vídeo: el United arrolla al Qarabag con un póker y declara la guerra en la Champions League

Las grandes noches europeas regresaron al Teatro de los Sueños, donde el Manchester United no se conformó con ganar, sino que envió un mensaje contundente a todos sus rivales en la Liga de Campeones, tras arrollar a su invitado, el Sabah azerbaiyano, con un contundente 4-0, en un partido de un solo bando que los Red Devils dominaron desde el primer minuto hasta el último.

El United entró al partido con una asfixiante presión ofensiva y no le dio a su invitado ni un respiro, y el resultado fue un festival de goles que comenzó temprano y terminó con silbatos de celebración en las gradas.

El inicio de la mano de Cunha

La apertura del marcador llegó en el minuto 27, tras una jugada técnica por la banda izquierda. El joven lateral Patrick Dorgu se internó y envió un centro raso preciso, que remató directamente el brasileño Matheus Cunha, dueño de la camiseta número 10, con un disparo que se alojó en las mallas, para adelantar al United 1-0 y anotar su primer gol europeo con la camiseta del equipo.

El regalo de Tielemans a Bruno

Y el capitán Bruno Fernandes no esperó mucho para ampliar el marcador. En el minuto 42, aprovechó un grave error del belga Youri Tielemans, centrocampista del Sabah, que pasó el balón por equivocación en el centro del campo, para robárselo, arrancar y disparar con seguridad a la portería, marcando el segundo gol, 2-0.

El tercero antes del descanso

Y antes de que los visitantes recuperaran el aliento, el United asestó el tercer golpe en el minuto 45. Un ataque rápido llegó al esloveno Benjamin Sesko, que le dio un pase inteligente al camerunés Bryan Mbeumo, quien la colocó en las mallas para cerrar la primera parte con un contundente 3-0.

El cierre de Martínez

Y en la segunda parte, el United continuó con su exhibición. En el minuto 68, el defensa argentino Lisandro Martínez puso el broche al festival de goles, tras rematar un balón cruzado con un potente disparo dentro del área, para poner el resultado en 4-0.

Un póker completo, la portería a cero y una actuación ofensiva que recuerda los inmortales días del United, para confirmar que el equipo ha vuelto para ser un rival difícil en la Liga de Campeones esta temporada.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"