Mohamed El Shenawy, guardameta del Al Ahly egipcio, brilló al detener un penalti ejecutado por Anthony Gordon en el minuto 90+1, privando así al Barcelona de sumar el tercer gol durante el enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio "Spotify Camp Nou", este miércoles, en el Trofeo Joan Gamper.

El árbitro del encuentro había señalado un penalti a favor de Gordon, tras sufrir una zancadilla del lateral derecho del Al Ahly, Ahmed Eid, pero el internacional inglés falló en convertirlo en gol, por lo que el partido terminó con victoria del conjunto catalán (2-1).

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El internacional egipcio Hamza Abdelkarim había abierto el marcador para el Barcelona en la portería de su antiguo equipo, en el minuto 30, antes de que Raphinha añadiera el segundo gol desde el punto de penalti, en el minuto 45.

En el minuto 51, Ahmed Sayed Zizo recortó la diferencia para el Al Ahly, tras un mano a mano que finalizó con un potente disparo a la portería del Blaugrana.

Los jugadores del Al Ahly reclamaron un penalti, en el minuto 72, tras la caída de Ahmed Nabil Koka a raíz de un choque con Brayan Fariñas, el joven jugador del Barça, durante un intento de despejar un centro, pero el árbitro ordenó que el juego continuara.

El enfrentamiento se disputó en el marco de la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, que contó con la participación de un equipo africano por primera vez en la historia.

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