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El pitido final no supuso el final del partido, sino el comienzo de una nueva crisis. Un vídeo de apenas unos segundos incendió las redes sociales en Marruecos y mostró al seleccionador olímpico gritándole a la cara a su jugador, con lo que la alegría por la clasificación se transformó en una enorme polémica.

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El seleccionador olímpico de Marruecos, Jamal Aït Ben Idir, ha revelado los detalles de la polémica escena que protagonizó con su jugador Fouad Zahouani al término del duelo entre Marruecos y Etiopía, correspondiente a la vuelta de la segunda ronda de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones sub-23.

En las redes sociales circuló un vídeo en el que se ve a Ben Idir reprendiendo a Zahouani y gritándole a la cara tras el pitido final, una escena que reflejó el enorme enfado que se apoderó del técnico y en la que parecía reprochar al jugador su rendimiento en el partido.

La imagen provocó una gran reacción en Marruecos, entre críticas al comportamiento del entrenador y a su forma de tratar a su jugador, según informó la prensa marroquí, que se hizo eco de la indignación de la afición.

Ben Idir no tardó en romper su silencio para explicar lo que ocurrió entre bastidores y, al mismo tiempo, dirigió críticas directas a Zahouani por lo que consideró una falta de la profesionalidad que exigen los partidos importantes y decisivos.

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En declaraciones recogidas por el portal marroquí Le Site Info Sport, el técnico afirmó: «Lo conozco desde hace tres años y le he ayudado mucho porque es una persona querida y cercana, pero si quiere progresar y llegar a un nivel más alto, tiene que entender que debe ser más profesional».

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Y añadió, criticando la forma en que el jugador afrontó el encuentro: «Se lo dije y se lo repetí en varias ocasiones: no se puede afrontar así un partido de esta magnitud e importancia. Es algo inaceptable».

Al hablar de su decisión de alinear a Zahouani, Ben Idir explicó que podría haber dejado al jugador fuera del once, pero que optó por darle la oportunidad de jugar y prepararse para los próximos compromisos.

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«Podría no haberlo hecho jugar, pero decidí darle esta oportunidad para que estuviera preparado para lo que viene. He aprendido de esta experiencia y más adelante sacaré conclusiones», prosiguió.

El técnico marroquí no ocultó su decepción por el comportamiento de Zahouani y señaló que varios de sus compañeros siguieron el partido contra Etiopía desde la grada, antes de subrayar que el éxito y la conquista de títulos requieren espíritu colectivo y solidaridad entre todos los miembros de la selección.

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En este sentido, aseguró que los torneos se ganan gracias al trabajo en equipo y a la solidaridad, y que cuando cada jugador empieza a pensar en su propio interés, no es posible triunfar.

Para cerrar sus declaraciones, Ben Idir asumió la plena responsabilidad de sus elecciones técnicas y de sus decisiones sobre la alineación: «He tomado decisiones sobre el once y son mi responsabilidad y mis elecciones. En el futuro tomaré las decisiones que considere oportunas».

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La selección olímpica de Marruecos certificó su pase a la tercera y última ronda de la fase de clasificación tras imponerse a Etiopía por 5-3 en el partido de vuelta, disputado en el estadio Moulay Hassan de Rabat, y aprovechó su victoria en la ida para cerrar la eliminatoria con un global de 6-3.

Marruecos se medirá a Senegal en la ronda decisiva, después de que el combinado senegalés superara a Sudán del Sur por 3-0 en el global de la ida y la vuelta.

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Los dos partidos decisivos se disputarán el 22 y el 30 de marzo de 2027: Senegal acogerá la ida en Dakar, mientras que la vuelta se jugará en la capital marroquí, Rabat.