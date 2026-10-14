En vídeo: el PSG arrolla al Manchester City ante la mirada de Guardiola

El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria a domicilio ante el Manchester City (4-2), este miércoles en el Etihad Stadium, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Con este triunfo, el equipo francés elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que los locales se quedaron congelados en 3 puntos.

Lee también

El Bernabéu estalla: los silbidos persiguen a los jugadores del Real Madrid ante el Villarreal

Vídeo: Diomandé marca sus primeros goles con el Real Madrid y tarjeta roja para Vinicius tras anotar

Los visitantes no tardaron en abrir el marcador: en el minuto 13 salieron con un contragolpe, aprovechando que la mayoría de los jugadores del City se habían lanzado al ataque, y el balón llegó al internacional francés Désiré Doué, que ejecutó un disparo raso a la derecha del portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien aparentemente podría haber detenido el remate.

El Saint-Germain no dio margen al City para reaccionar: en el minuto 15, Ousmane Dembélé envió el balón desde la banda derecha hacia Doué, situado en el costado izquierdo, antes de que su compañero se la devolviera de nuevo, y el exdelantero del Barcelona la alojó de cabeza en la red de Donnarumma, ampliando la ventaja de los visitantes.

Y en el minuto 32, el centrocampista portugués Vitinha completó el tercer tanto de los visitantes después de recibir un pase de tacón de Zaïre-Emery, para disparar directamente a la portería del City.

Reacción inglesa

Al contrario que en la primera mitad, el Manchester City entró con fuerza en el segundo tiempo, y Erling Haaland marcó un gol para los locales en el minuto 53 con un cabezazo, aprovechando un centro elevado enviado por el suplente senegalés Iliman Ndiaye.

El gol de Haaland encendió el entusiasmo de su antiguo entrenador Pep Guardiola, sentado en la grada, cuya celebración y aplausos al noruego captaron las cámaras.

Pero no pasaron 10 minutos hasta que Magnes Akliouche devolvió la diferencia a 3 goles, cuando lanzó un potente disparo que rechazó el portero Gianluigi Donnarumma, aunque el balón acabó cayendo en su propia red. El cuarto gol del Saint-Germain llegó tras una sucesión de ocasiones falladas por parte del City.

Y en el minuto 75, Haaland anotó el segundo gol de los locales, tras un pase raso de su compañero marroquí Ayoub Bouaddi, para dejar el resultado en (4-2).

El Saint-Germain tuvo la oportunidad de marcar el quinto gol, cuando consiguió un penalti tras una zancadilla de Nuno Mendes, pero el delantero español suplente Ferran Torres ejecutó un remate flojo que detuvo Donnarumma.

La segunda mitad vio al City desperdiciar numerosos goles, especialmente a través de Antoine Semenyo, además de que el larguero rechazó un remate de Haaland y el poste otro de Enzo Fernández.



