La selección de la República Democrática del Congo marcó su primer gol en la Copa del Mundo al batir a Portugal en el partido de hoy.

Tras encajar un gol de João Neves al inicio del partido de este miércoles en el Grupo 11, la selección congoleña respondió por medio de Yohan Wissa, que, justo antes del descanso, marcó de cabeza tras un despiste de la defensa.

Wesa, del Newcastle United, pasa a la historia de la República Democrática del Congo como autor del primer gol en un Mundial, ya que el equipo no marcó en su única participación anterior, en 1974.

Según Opta, es el primer gol de un jugador de la Premier League que inaugura el casillero de su selección en un Mundial desde Tim Cahill en 2006.

Según Mister Chip, la RDC esperó 52 años desde su debut, el segundo periodo más largo tras los 64 años de Bolivia.