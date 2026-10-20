Bader Al Ghannam, presidente del Al Taawoun, acusó al árbitro de su partido ante el Al Qadisiyah en la Roshn Saudi League de favorecer al conjunto oriental, antes de su esperado enfrentamiento ante el Al Hilal.

El Al Qadisiyah venció a su anfitrión, el Al Taawoun, por un gol a cero, en el partido que enfrentó a ambos este martes, en el estadio de este último en Buraida, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El único gol del Al Qadisiyah lo marcó su jugador neerlandés Tijjani Reijnders, en el minuto seis del tiempo añadido de la segunda mitad, tras un potente disparo desde dentro del área.

El diario saudí «Al Yaum» publicó un vídeo de Bader Al Ghannam, mientras estaba sentado en las gradas del estadio del Al Taawoun, dirigiendo algunas palabras airadas contra el árbitro del encuentro.

Próximos partidos ALQ 1ª División 14:00 HIL

Según reveló el diario, el presidente del Al Taawoun acusó al árbitro de haber pasado por alto mostrar la tarjeta amarilla a Musab Al Juwayr, jugador del Al Qadisiyah, en tres ocasiones, para que no quedara sancionado frente al Al Hilal.

El Al Qadisiyah recibirá a su rival, el Al Hilal, el próximo viernes, en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn Saudi League.

Cabe recordar que la victoria situó al Al Qadisiyah en el liderato de la tabla de la liga saudí con 25 puntos, a tan solo un punto del Al Hilal, segundo clasificado, aunque «El Líder» ha disputado un partido menos.