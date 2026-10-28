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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: el penalti errado de Fofana elimina al Chelsea y clasifica al Liverpool

Liverpool vs Chelsea
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Inglaterra

El partido fue testigo de una tanda de penaltis maratoniana

Liverpool venció a su invitado Chelsea en la tanda de penaltis (6-5), tras el empate con goles en el tiempo reglamentario (1-1), en el encuentro que enfrentó a ambos equipos en los cuartos de final de la Copa Carabao (Capital One), la noche del miércoles en el estadio de Anfield.

Chelsea abrió el marcador por medio de Morgan Rogers, en el minuto 40, de penalti, tras la entrada de Ryan Gravenberch sobre Moisés Caicedo.

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Y rápidamente, Liverpool logró el empate por medio de Cody Gakpo, en el minuto 43, también de penalti, tras una mano de Wesley Fofana.


La segunda parte presenció numerosas ocasiones falladas por ambos equipos, especialmente por parte del Liverpool, que fue el más insistente y con mayor iniciativa, ya que el portero del Chelsea, Mike Penders, detuvo varios balones peligrosos, entre ellos un cabezazo de Ronald Araújo y un disparo de Bradley Barcola.

El empate (1-1) se prolongó hasta el final del tiempo reglamentario del partido, por lo que ambos equipos recurrieron a la tanda de penaltis, que sonrió al Liverpool, que falló dos lanzamientos frente a los 3 del Chelsea, el último de ellos con un disparo desviado por encima de la portería de Wesley Fofana.

Liverpool disputó el partido de hoy tras su victoria sobre el Brighton (2-0) en la Premier League, mientras que Chelsea sufrió una sorprendente derrota a manos del Tottenham por el mismo resultado.


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