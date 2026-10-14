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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: el París asalta el feudo del City con un triplete en media hora

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Inglaterra
Francia

Los visitantes no dieron al equipo inglés la oportunidad de tomar aire

El Paris Saint-Germain sorprendió a su anfitrión, el Manchester City, con tres goles en apenas media hora, en el partido que ambos disputan en el Etihad Stadium este miércoles por la tarde, correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.

En el minuto 13, el París lanzó un contragolpe aprovechando que la mayoría de los jugadores del City se habían volcado al ataque. El balón llegó al internacional francés Désiré Doué, que ejecutó con precisión un disparo raso a la derecha del portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien aparentemente podría haber detenido el remate.


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El Saint-Germain no dio opción al City de reaccionar, ya que en el minuto 15 Ousmane Dembélé envió el balón desde la banda derecha hacia Doué, en el costado izquierdo, antes de que su compañero se la devolviera de nuevo para que el exdelantero del Barcelona la introdujera de cabeza en la portería de Donnarumma, ampliando la ventaja de los visitantes.



Y en el minuto 32, el centrocampista portugués Vitinha completó el tercer gol de los visitantes después de recibir un pase de tacón de Zaïre-Emery, para remitirla directamente a la portería del City.

El conjunto celeste llegaba al partido de hoy entusiasmado por su amplia victoria ante el Liverpool (3-0) en la Premier League, mientras que el Saint-Germain se impuso al Le Mans (3-1) en la liga francesa.

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