En vídeo: el octavo, un gol árabe histórico que aumenta el sufrimiento del Real Madrid

El Real Madrid encajó un gol inesperado a pies árabes, acrecentando su sufrimiento en los partidos que disputa como visitante en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto blanco recibió un gol a solo 12 minutos del inicio de su partido ante el anfitrión AEK Atenas de Grecia, este miércoles por la tarde, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga.

El mauritano Aboubakary Koïta, de 28 años, recibió un pase de Luka Jovic, exjugador del Real Madrid, en el borde del área, y ejecutó un disparo cañonero que se alojó en el ángulo izquierdo de la portería de Thibaut Courtois.

Según la red "Opta", Koïta se convirtió en el primer jugador mauritano en marcar un gol en la historia de la Liga de Campeones de Europa, y es el segundo jugador mauritano en participar en el torneo, después de Jordan Lefort, que disputó la edición 2021-2022 con la camiseta del Young Boys.

Según las estadísticas de la red francesa "Stats Foot", este es el octavo gol que encaja la portería del Real Madrid en sus últimos 3 partidos como visitante en el torneo continental.

El Real Madrid había recibido 3 goles de la Roma en la segunda jornada de la presente temporada (en la victoria por 4-3), y antes había encajado 4 goles del Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la temporada pasada (en la derrota por 3-4).