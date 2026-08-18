El sueño ha llegado a su última estación. La estrella española Rodri se encuentra en estos momentos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse al reconocimiento médico rutinario, como paso final antes de anunciar su fichaje oficial por el FC Barcelona.

Según el diario español Mundo Deportivo, el centrocampista llegó a las instalaciones del club esta mañana, en medio de un multitudinario recibimiento por parte de decenas de aficionados que se congregaron ante las puertas de la Ciudad Deportiva desde primeras horas de la mañana y corearon su nombre largamente para darle la bienvenida antes de entrar a realizar las pruebas.

Rodri había aterrizado en Barcelona la noche de ayer lunes, procedente de la ciudad de Mánchester a bordo de un avión privado que aterrizó en el aeropuerto de El Prat. Nada más llegar, el jugador nacido en Madrid se detuvo para hablar con los medios de comunicación que le esperaban, y no ocultó su entusiasmo por el nuevo proyecto: "Jugar para el Barcelona es un sueño, buscamos ganar la Liga de Campeones y conseguir todo lo que está por venir".

Está previsto que el jugador se someta a una serie de minuciosas pruebas médicas y físicas para comprobar su plena disponibilidad, antes de trasladarse a las oficinas para completar los trámites oficiales y firmar el contrato.

Según fuentes del club, Rodri firmará un contrato que se extenderá por las próximas cuatro temporadas, y será presentado oficialmente ante los medios y la afición hoy martes a la una del mediodía, hora local.

Con este paso, el Barcelona culmina el fichaje más destacado del mercado estival hasta el momento. El club alcanzó un acuerdo definitivo con el Manchester City por el que el jugador se traspasa a cambio de 60 millones de euros como cantidad fija, además de 11 millones de euros en variables y añadidos.

Rodri vestirá el dorsal número 16, el mismo número que le ha acompañado durante la mayor parte de su carrera y que se ha convertido en un sello distintivo suyo.