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La Europa League vivió este jueves por la noche una velada excepcional con dos resultados de peso: el Milan levantó un 2-0 en contra para imponerse por 4-2 al Olympiacos en Atenas, mientras que el Viktoria Plzen arrolló por 4-0 al Benfica. Unos marcadores que trastocan la clasificación y avivan la lucha por los billetes a los octavos de final.

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El Milan firma una remontada histórica

El Olympiacos recibió al Milan en un duelo intenso de la Europa League, con un ambiente encendido en las gradas y un enorme entusiasmo de los locales, que saltaron al campo con un único objetivo: ganar y hacer felices a su afición.

El partido arrancó de manera ideal para el Olympiacos. El primer gol llegó de forma curiosa en el minuto 31, cuando el portero del Milan, Mike Maignan, marcó en propia puerta para adelantar a los locales y desatar la euforia en la grada.

El Olympiacos no tardó en ampliar su ventaja: en el minuto 49, recién comenzada la segunda parte, Jota Silva hizo el segundo tras un pase de Remo Freuler. Con el 2-0, todo el mundo daba el partido por terminado y parecía que el Milan iba camino de una dura derrota.

Pero en el fútbol no hay imposibles, y el Milan no sabe rendirse. La reacción comenzó en el minuto 56, cuando Omari Hutchinson marcó el primer gol rossonero para recortar distancias (2-1) y devolver la esperanza a su equipo.

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Solo siete minutos después llegó el empate, obra de Alfadio Sissé tras un pase del propio Hutchinson. El 2-2 dio la vuelta al partido por completo y la grada pasó de la alegría al silencio y la tensión.

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El Milan no se conformó y siguió apretando con fuerza hasta que llegó el momento decisivo en el minuto 71: Christian Pulisic, que había entrado en sustitución de Gonçalo Ramos, anotó el tercero para poner el 3-2 y completar una remontada histórica en solo 15 minutos.

Cuando todos creían que el partido había terminado y que el resultado estaba decidido, apareció Diego Moreira para escribir el último capítulo de la historia. En el minuto 90+5, Moreira aprovechó un balón decisivo dentro del área y lo mandó a la red con gran seguridad, dando a su equipo un gol en el último suspiro que encendió las gradas y volvió a poner todas las cuentas patas arriba.

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Con este resultado, el Olympiacos ocupa la séptima posición con 10 puntos, fruto de tres victorias, un empate y una derrota, mientras que el Milan es 21.º con 6 puntos, tras dos victorias y tres derrotas.

Cuatro goles atronadores en la portería del Benfica

En otro partido de la misma jornada, el Viktoria Plzen recibió al Benfica y logró una victoria histórica y aplastante por 4-0.

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El Plzen salió con fuerza e impuso su ritmo desde los primeros minutos, hasta que llegó el primer gol en el minuto 30: Patrik Hrošovský marcó tras un pase de Lukáš Červ, el estadio estalló de alegría y todos intuyeron que se estaba fraguando una noche especial.

Los locales no tardaron en doblar la ventaja. En el minuto 43, Prince Kwabena Adu hizo el segundo tras una asistencia de Christophe Kabongo, confirmando la superioridad del equipo de casa y dejando al Benfica en una situación muy complicada antes del descanso.

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Antes de que el Benfica pudiera recuperar el aliento, llegó el golpe definitivo en el minuto 45: el propio Kabongo firmó el tercero para cerrar la primera parte con un 3-0, ante el desconcierto total de los jugadores y la afición del Benfica.

Tras la reanudación, el Plzen no levantó el pie del acelerador y continuó con su exhibición. Apenas un minuto después, concretamente en el minuto 46, Kabongo volvió a marcar, esta vez tras un pase de Hrošovský, para completar su doblete y convertir el partido en un festival de goles en Plzen.

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Con este resultado, el Benfica queda cuarto con la misma cifra de 12 puntos, mientras que el Viktoria Plzen es 19.º con 6 puntos.