En vídeo: el Milan asesta un nuevo golpe a sus rivales y enciende la lucha por la cima en la Serie A

El Milan envió un potente mensaje a sus rivales en la Serie A, después de regresar del estadio Friuli con una valiosa victoria a costa de su anfitrión, el Udinese, por dos goles a cero, la tarde del domingo, en el marco de los partidos de la octava jornada de la competición, para continuar persiguiendo a los equipos de cabeza y reforzar su posición en la lucha por el campeonato.

Al Milan solo le hicieron falta seis minutos para abrir el marcador, después de que el croata Luka Modric enviara un pase medido a su compañero, el estadounidense Christian Pulisic, quien arrancó con el balón y penetró la defensa del Udinese, antes de colocarla en la red, otorgando al Rossoneri una ventaja temprana que trastocó los planes de los locales.

Y en el minuto 65, el Milan amplió su ventaja con el segundo gol a través de Omari Hutchinson, quien aprovechó un rechace del portero del Udinese para lanzar un disparo certero que sacudió la red, confirmando la superioridad de su equipo y acercándolo a la cosecha de los tres puntos.

Con esta victoria, el Milan elevó su cuenta a 18 puntos, para ocupar el cuarto lugar en la tabla de clasificación de la Serie A, a diferencia de goles de la Roma, que es tercera, mientras que la cuenta del Udinese se estancó en 4 puntos en el decimoséptimo lugar.











