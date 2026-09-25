Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, aseguró que la preparación para el duelo ante Omán marcha bien, y subrayó la necesidad de afrontar cada partido de forma independiente y de seguir trabajando en la evolución de la selección, sin pensar en resultados o compromisos anteriores.

La selección de Arabia Saudí logró una difícil victoria ante Kuwait por un gol el pasado miércoles en la jornada inaugural del Grupo A de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", y aspira a seguir sumando triunfos cuando se mida a Omán mañana sábado en la segunda jornada.

Donis declaró durante la rueda de prensa celebrada este viernes, según recogió el diario "Asharq Al-Awsat": "Analizamos cada partido por separado, nuestra preparación para el encuentro es buena y estamos trabajando en la recuperación tras el primer partido. Nos enfrentaremos a una selección fuerte y con talento, y debemos centrarnos en el próximo partido".

Al-Owais como titular

Sobre la lesión de Nawaf Al-Aqidi en el partido ante Kuwait, explicó: "La lesión de Al-Aqidi es complicada y ha sido descartado, y Mohammed Al-Qahtani está enfermo y no entrenó ni ayer ni hoy".

Las declaraciones de Donis apuntan a que el técnico tiene intención de contar con el portero Mohammed Al-Owais en el partido ante Omán, al ser el único disponible entre los tres guardametas de la lista.

¿Cómo abordó Donis el desperdicio de ocasiones?

Sobre el problema de las ocasiones falladas, Donis dijo: "Hemos trabajado la presión tras pérdida en entrenamientos específicos, y estoy contento con los jugadores y con cómo trabajan. Con los entrenamientos y la confianza, los jugadores tendrán la capacidad de dar lo mejor de sí en los partidos".

El técnico subrayó que el rendimiento de la selección ante Kuwait dejó numerosos indicadores positivos, y afirmó: "Vimos las cosas positivas. Tras 20 minutos en el partido ante Kuwait dominamos por completo el encuentro, y en 100 minutos la selección de Kuwait generó una sola ocasión".

Y añadió: "El fútbol no está solo en el ataque, los jugadores trabajan con seriedad, y paso a paso, con la confianza, el movimiento y los entrenamientos, las cosas van bien".

¿Qué observó Donis en la selección de Omán?

Sobre sus principales observaciones acerca de la selección de Omán durante la primera jornada, dijo: "Lo que observé es que Omán juega con dos delanteros y tiene una gran calidad. Analizamos al equipo y haremos algunos cambios en función del rival. Es importante aplicar lo que queremos tanto en defensa como en ataque".

Y continuó: "Debemos seguir trabajando y mantener este gran ambiente entre los jugadores. La confianza es lo más importante, y yo sé lo que ocurre entre los jugadores y conozco el buen ambiente que hay entre ellos, y eso es importante para nosotros".

Y añadió: "Es importante verlo en el entrenamiento y en el hotel, y debemos ofrecer nuestro mejor rendimiento para demostrar que podemos conseguir una victoria mañana y en el último partido".

¿Por qué insiste en apostar por Al-Hamdan?

Donis respondió a las críticas relacionadas con contar con Abdullah Al-Hamdan como delantero titular, pese a que el jugador rinde mejor en funciones por detrás de los delanteros, además de las críticas dirigidas a su desempeño en la definición de las ocasiones.

Y dijo: "No me gusta hablar de un jugador en concreto. Todo es difícil en esta situación, y no me gusta cargar la responsabilidad en un solo jugador, eso es un error".

Y añadió: "Lo que ocurrió con Al-Hamdan (las críticas mediáticas) fue un error, y debemos brindar todo el apoyo a los jugadores. Tiene cosas positivas y hay que apoyarlo. Empezó de buena manera como goleador, tuvo un buen rendimiento en los clubes, y ahora hay que seguir con su desarrollo en este nivel y en este torneo".

Y continuó: "Todo jugador ofensivo tiene cualidades. Tenemos a Abdullah Al-Salem y a Al-Brikan, y es importante que cada jugador genere ocasiones, especialmente quienes están en la zona ofensiva. Queremos concentración de cara a portería, y es importante darles información y desarrollarlos".

Y explicó: "Hablamos de un ser humano, y esto le pasa a las personas. Queremos darles el tiempo suficiente para desarrollarse en este aspecto y trabajar con ellos. El fútbol evoluciona y debo aceptar esa realidad. Tenemos este grupo y debemos trabajar con él de la mejor manera posible".

Donis también rechazó abordar la situación de Al-Hamdan de forma personal, y dijo: "No hay que tomar las cosas con los jugadores desde un punto de vista personal. Esta temporada Abdullah Al-Hamdan es el mejor delantero, y no siguió como titular porque Cristiano Ronaldo regresó (a las filas del Al-Nassr). Asistía y marcaba, y debemos apoyar a los jugadores y al grupo en su conjunto".

Donis enarbola la bandera de la victoria

Al cierre de sus declaraciones, el seleccionador de Arabia Saudí subrayó la importancia de ganar ante Omán, y afirmó: "Trabajaremos en todo para lograr la victoria. Actuaremos con agresividad en el partido ante Omán, y debemos ganar para clasificar, con respeto al rival, con el fin de conseguir un resultado positivo".