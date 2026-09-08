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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: el jugador del Al-Ahly revela los entretelones de su rifirrafe con Ivan Toney

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
I. Toney
M. Abdulrahman
Arabia Saudita
Inglaterra

Las cosas no están estables en el "Raqi"

Mohamed Abdelrahman, lateral del Al Ahli, reveló los detalles del rifirrafe que protagonizó con su compañero inglés Ivan Toney durante el partido ante el Al Qadisiyah en la Roshn Saudi League.

El Al Ahli cayó ante el Al Qadisiyah por 3-2, en el encuentro que enfrentó a ambos hoy martes, en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

A mediados de la segunda parte, las cámaras captaron un acalorado rifirrafe entre Ivan Toney y Mohamed Abdelrahman, durante la salida para la pausa de hidratación, mientras el Al Ahli iba por detrás en el marcador por 3-1.

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Abdelrahman se refirió a este asunto, en declaraciones a los canales "Thmanyah" tras el final del partido, donde dijo: "(Ivan) Toney es mi hermano mayor, y estas cosas pasan en el campo".

Y añadió: "Quizás no nos entendimos en esa jugada, pero sigue siendo mi hermano mayor, y aprendo mucho de él. Nos pedimos disculpas mutuamente y las cosas quedaron bien".

Cabe recordar que fue Ivan Toney quien marcó los dos goles del Al Ahli en la portería del Al Qadisiyah, aunque eso no fue suficiente para escapar de la tercera derrota en la presente temporada.

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