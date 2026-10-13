Compartir Sigue a GOAL en Google

El Decano sigue buscando su primera victoria

Anuncios

El Al Ittihad saudí continuó su caída en la presente edición de la Liga de Campeones Élite de Asia, después de caer derrotado ante el Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

El Al Ittihad perdió ante su visitante, el Shabab Al Ahli, por 1-2, en el partido que disputaron este martes en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

En el minuto siete de juego, el iraní Sardar Azmoun abrió el marcador para el Shabab Al Ahli, tras una destacada acción individual de Guilherme Bala, quien superó a más de un jugador antes de dejarle el balón frente a la portería vacía.

El propio Azmoun añadió el segundo gol en el minuto 16 de juego, después de quedarse solo ante el portero serbio Predrag Rajkovic desde el centro del campo, para luego regatearlo y poner el balón en la red vacía.

Anuncios Anuncios

El centrocampista colombiano Richard Ríos logró recortar diferencias para el Al Ittihad en el minuto 66 de juego, con un potente disparo raso desde fuera del área, aunque no fue suficiente.

Related Topics

El Al Ittihad perdió por segundo partido consecutivo, después de caer ante su anfitrión, el Al Hilal, por 1-3 el pasado sábado, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

A nivel continental, este tropiezo es el segundo consecutivo del Al Ittihad en el torneo asiático, tras el empate 1-1 ante el Al Shamal catarí en la primera jornada de la fase de liga.

Anuncios

El Al Ittihad se quedó con un solo punto, con el que ocupa el duodécimo puesto en la clasificación del grupo Oeste del torneo asiático.

Por su parte, el Shabab Al Ahli logró su segunda victoria consecutiva en la Liga de Campeones Élite de Asia y elevó su cuenta a 6 puntos, con los que ocupa el cuarto puesto en la clasificación del grupo Oeste.