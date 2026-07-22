En vídeo: el hombre de los grandes fichajes se reúne con los directivos del Barcelona... y dos asuntos urgentes sobre la mesa

La ciudad española de Barcelona fue testigo, la tarde de este miércoles, de una importante reunión entre el famoso agente de futbolistas portugués Jorge Mendes y los responsables del club catalán, en el marco de los preparativos para la presentación del alemán Karim Adeyemi como nuevo jugador de las filas del Blaugrana, mañana jueves.

Los reunidos abordaron varios asuntos relacionados con el mercado de fichajes, según el periodista Carlos Monfort del diario catalán "SPORT".

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Monfort señaló que Mendes cenó con el director deportivo del Barcelona, Deco, y con el asesor del presidente del club, Joan Laporta, Alejandro Echevarría.

El encuentro incluyó la discusión sobre el futuro del centrocampista Marc Casadó, además del regreso definitivo del portugués João Cancelo al Barcelona, después de haber jugado la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Camp Nou procedente del Al-Hilal saudí.

El informe añadió que Mendes también representa a los jugadores Alejandro Baldé y Héctor Fort, aunque el futuro de ambos no requiere por el momento la toma de decisiones urgentes.

Cabe recordar que Mendes mantiene igualmente sólidas relaciones con el Real Madrid, y estuvo detrás del acuerdo para el regreso del entrenador portugués José Mourinho al club merengue, a principios de este verano.







