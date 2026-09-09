En una noche europea en la que el Paris Saint-Germain confirmó que no bromea en su búsqueda del título continental, los hijos de la capital francesa convirtieron su estadio en un escenario de exhibición futbolística y arrollaron a su invitado, el Slovan Bratislava, por seis goles a uno, en un partido de un solo bando en el que los parisinos no dejaron ningún margen para la duda sobre las enormes diferencias técnicas entre ambos equipos.

El enfrentamiento, que sobre el papel parecía resuelto, se transformó sobre el terreno de juego en un festival goleador que llevó la firma de la deslumbrante dupla formada por Ousmane Dembélé y Ferran Torres. El primero se encargó de liderar la primera mitad con un doblete y una asistencia, antes de que el segundo asumiera la tarea de rematar a los invitados con un hat-trick histórico en la segunda mitad, para que el PSG lanzara un mensaje contundente a todos sus rivales en el Viejo Continente.

La primera mitad: Dembélé brilla y Torres confirma la superioridad

El PSG abrió el partido con una fuerza ofensiva arrolladora, con la que impuso su dominio absoluto sobre el desarrollo del juego desde los primeros instantes. El primer gol llegó en el minuto 16 a través de la estrella Ousmane Dembélé, que aprovechó un rechace de un córner y lo remató con destreza con su pierna izquierda desde dentro del área hacia la escuadra inferior derecha.

Esto ocurrió antes de que el mismo jugador volviera a ampliar la ventaja en el minuto 22 con un cabezazo preciso desde muy cerca que se alojó en la escuadra izquierda, confirmando su superioridad como estrella indiscutible de la mitad. Y en el minuto 30, el español Ferran Torres cerró el festival de goles con un remate cercano desde dentro del área tras un centro preciso del propio Dembélé.

Y a pesar de los tres goles, el resultado pudo haber sido mucho más abultado, ya que los jugadores del PSG desperdiciaron una serie de ocasiones claras, entre las más destacadas los potentes remates de Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery y Magnes Akliouche, además de peligrosos intentos de Dembélé y Torres que el portero Dominik Takáč detuvo con destreza, o que pasaron rozando el poste, además de un remate de Nuno Mendes que se estrelló contra el poste derecho.

Por su parte, el Slovan Bratislava apareció de forma tímida en algunos momentos con intentos a través de Souleymane Camara y Tigran Barseghyan, pero no supusieron un verdadero peligro para la portería de Matvéi Safónov, salvo algunos remates que fueron resueltos con facilidad. El equipo se vio obligado a realizar un cambio forzado temprano con la salida de Kenan Bayrić por lesión y la entrada de Sohumko Camara, en una mitad en la que el Paris Saint-Germain confirmó estar listo para sentenciar el encuentro pronto.

Una segunda mitad ofensiva: Torres firma el hat-trick

El Paris Saint-Germain mantuvo su fuerte despliegue ofensivo en la segunda mitad y no concedió a su invitado ninguna oportunidad para tomar aire, sentenciando el enfrentamiento por cinco goles a uno en una noche en la que brilló el español Ferran Torres y en la que los parisinos ofrecieron una lección de fútbol en dominio y efectividad ofensiva.

El inicio explosivo llegó rápido, pues Ferran Torres abrió los goles de la segunda mitad en el minuto 46 con un remate de misil con la pierna derecha desde fuera del área que se alojó en la escuadra inferior derecha tras un pase de Magnes Akliouche.

El delantero español volvió a confirmar su brillante actuación en el minuto 56 al marcar su tercer gol en el partido y el segundo suyo en esta mitad desde dentro del área tras un centro preciso de Ousmane Dembélé a raíz de un córner. Y apenas un minuto después, el Slovan logró recortar diferencias cuando Souleymane Camara marcó el gol del honor (57) con un potente remate a la escuadra superior derecha.

Y a pesar de los numerosos cambios que realizaron ambos entrenadores para dinamizar sus filas —el PSG dio entrada a Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery... el PSG introdujo a Lucas Digne, Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Lucas Hernández y Beraldo, mientras que el Slovan recurrió a Alen Mustafić, Nino Marcelli, Artur Gajdoš y Aleksej Marušić—, el dominio siguió siendo absolutamente parisino, y la mitad presenció numerosos intentos que el portero Dominik Takáč detuvo con destreza.

El Slovan Bratislava no apareció en ataque más que en momentos espaciados a través de tímidos intentos de Souleymane Camara, uno de los cuales terminó en gol y otro se marchó por encima del larguero, mientras que la tensión predominó en el rendimiento del equipo, cuyo jugador César Blackman recibió una tarjeta amarilla tras una entrada violenta. La segunda mitad terminó con una superioridad arrolladora del Paris Saint-Germain, que confirmó su nivel y envió un mensaje muy contundente a sus rivales europeos.

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Y antes de que el partido diera su último suspiro, el Paris Saint-Germain se negó a marcharse sin poner su sexto sello, pues le llegó el turno en el minuto 88 a Fabián Ruiz para dar el tiro de gracia, después de recibir el balón con confianza dentro del área y rematarlo con destreza a la red, marcando un gol que confirmó la goleada total y con el que cerró el festival de goles por seis tantos a uno solo.