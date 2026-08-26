En vídeo: el hat-trick de Mbappé guía al Real Madrid en su goleada a la Real Sociedad en el Bernabéu

El Real Madrid logró una amplia victoria por 4-1 sobre su invitado, la Real Sociedad, en el enfrentamiento que los reunió la noche del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de la primera jornada "aplazada" de la competición de LaLiga.

El francés Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 40, antes de que el croata Luka Sučić lograra el empate para la Real Sociedad (44), y luego Mbappé volvió a marcar el segundo gol (59). El brasileño Vinicius Junior añadió el tercero (68), antes de que Mbappé cerrara su triplete personal y el póker del equipo (80).

Primer tiempo igualado y goles alternados

El partido comenzó con cautela por ambas partes, y la primera oportunidad la tuvo el Real Madrid en el minuto dos, con un balón largo de Huijsen hacia Dumfries, que no consiguió alcanzarlo.

En el minuto 11, la Real Sociedad estuvo a punto de abrir el marcador cuando Oyarzabal disparó desde dentro del área, pero el portero Thibaut Courtois despejó con maestría. La defensa de los visitantes siguió firme en el minuto 17, rechazando las penetraciones de Mbappé, antes de que Vinicius desperdiciara una clara ocasión en el minuto 20 tras un pase de Bellingham, donde el portero Álex Remiro brilló con un despeje excelente.

La Real Sociedad dominó relativamente a mitad del tiempo, cuando Oyarzabal intentó penetrar en el minuto 28, pero Valverde recuperó el balón, mientras que Valverde cortó un pase filtrado hacia Kubo en el minuto 33. Sučić estuvo a punto de marcar en el minuto 34 con un disparo de volea que pasó cerca de la portería de Courtois.

En el minuto 40 llegó el primer gol, cuando Mbappé recibió un pase de Valverde dentro del área y disparó un balón magnífico que se alojó en la red de Remiro. El francés intentó añadir el segundo en el minuto 43, pero el portero atrapó el balón, antes de que la Real Sociedad respondiera rápidamente en el minuto 44 con el gol del empate a través de Sučić, que aprovechó el rechace de un balón de Oyarzabal y disparó con éxito, para que el primer tiempo terminara con empate 1-1.

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Segundo tiempo ardiente: Mbappé pinta el cuadro del hat-trick

Con el pitido del inicio del segundo tiempo, Mbappé desperdició una ocasión clara en el minuto 47 tras un pase de Güler y quedar solo ante Remiro, que brilló con un despeje con ambos pies asombroso. El intercambio de ataques continuó con defensas denodadas de ambas partes hasta el minuto 57.

En el minuto 59, Mbappé y Bellingham ejecutaron una jugada magnífica, y el francés colocó el balón con facilidad en la red anotando el segundo gol. Jude volvió a brillar de nuevo en el minuto 68 recuperando un balón de la defensa de la Real Sociedad y pasándolo a Vinicius, que anotó el tercer gol.

El ataque en el minuto 74 estuvo a punto de producir un cuarto gol tras un pase de Bellingham a Mbappé, pero la distribución del francés no llegó a Vinicius, y Mbappé cerró la cuenta en el minuto 80 aprovechando un pase mágico de Vinicius para anotar el cuarto gol y completar un magnífico hat-trick, sellando la merecida victoria del Real Madrid por 4-1.

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Y en el minuto 90, el suplente Brahim Díaz creyó haber puesto su sello final en el festival goleador, después de rematar un balón potente que disparó Ceballos y que el portero Remiro despejó con maestría, para que Díaz lo colocara en la red vacía en medio de una gran alegría en las gradas.

Pero la alegría no se completó, ya que el árbitro asistente levantó su bandera señalando fuera de juego de Díaz, e intervino el árbitro asistente de video "VAR" y confirmó la decisión, anulando el gol blanco y privando al Madrid de una manita histórica en una noche de brillo de Mbappé.