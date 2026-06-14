En vídeo: el golazo de Musiala sacude el trono del Real Madrid en el Mundial

Jamal Musiala, estrella de Alemania, participó en la goleada ante Curazao el domingo en el estadio NRG, en el Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026.

Musiala marcó el cuarto gol de Alemania al inicio del segundo tiempo, en el minuto 47, Tras un pase magistral de Joshua Kimmich, controló dentro del área y remató con la izquierda al fondo de la red.

Además, su tanto hizo historia: según la cuenta francesa «Stats Foot», el gol del jugador del Bayern elevó a 80 la cifra de dianas marcadas por futbolistas del club bávaro en toda la Copa del Mundo.

Así, el Bayern superó el récord del Real Madrid, que tenía 79.

El Grupo E, que también integra a Ecuador y Costa de Marfil, muestra un claro desequilibrio de experiencia, por lo que la lucha por las dos plazas a la siguiente ronda cobra especial importancia.