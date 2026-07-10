El centrocampista Fabián Ruiz marcó el primer gol de España ante Bélgica en el minuto 30 de los cuartos de final del Mundial 2026.

Con este tanto, España llegó a 10 goles en el torneo, algo que no lograba desde 2002.

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Además, el tanto de Ruiz hizo historia para el PSG, pues se convirtió en el octavo jugador del club parisino en anotar en este Mundial, el mayor número de goleadores de un mismo equipo en la presente edición.

La selección española ya está en cuartos tras ganar 3-0 a Austria en la ronda de 32 y 1-0 a Portugal en octavos.



