Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: El gol de Hussein no basta... La brillante actuación de Haaland frustra el empuje de Irak

Irak
World Cup
Irak vs Noruega
Noruega
E. Haaland
Irak
EE. UU.
Noruega

Los «Leones del Éufrates» aún no suman puntos en el Mundial.

Ayman Hussein, estrella de Irak, marcó ante Noruega, pero los «Leones del Éufrates» no sumaron puntos en su debut mundialista.

La selección iraquí cayó 1-4 ante Noruega esta madrugada en el debut del Grupo 9, que comparten con Francia y Senegal.

Francia venció 3-1 a Senegal el martes, por lo que Noruega lidera el grupo —considerado el más difícil del Mundial 2026— con 3 puntos, seguido de Francia por diferencia de goles, mientras que Irak cierra la tabla.

Erling Haaland, autor de dos goles y una asistencia, lideró la victoria escandinava.

Irak, en su segunda participación, aún no suma puntos: en 1986 perdió sus tres partidos.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Irak crest
Irak
IRQ
World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Un arranque árabe y el zarpazo de Haaland

Irak empezó con valentía y Ali Al-Hammadi rozó el gol en el 12’, pero su disparo se marchó alto. Haaland respondió en el 20’ con un cabezazo flojo que no inquietó.

Sin embargo, Haaland abrió el marcador al 29’ tras un centro de Müller-Wolf desde la izquierda, aprovechando la pasividad defensiva iraquí.

Cabezazo de Hussein y error de Hassan

Diez minutos después, Ayman Hussein respondió con un cabezazo que batió al portero noruego tras centro de Amir Al-Amari.

Cuando Irak empezaba a controlar el juego, Haaland aprovechó una demora del portero Jalal Hassan y marcó el 2-1 en el 43’.

Retroceso iraquí

Irak respondió con ataques buscando el empate antes del descanso, creó ocasiones, pero se marchó al vestuario por detrás en el marcador.

En la segunda parte, Irak bajó su nivel y Noruega aumentó su ventaja.

En el 76, Leo Ostigard sentenció de cabeza, tras un córner de Martin Ødegaard.

En el último cuarto de hora Irak se frustró, y Noruega impuso su físico. Antes del final, los europeos marcaron el cuarto: pase de Haaland que Ayman Hussein introdujo en su propia portería.

Anuncios