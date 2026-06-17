En vídeo: El gol de Hussein no basta... La brillante actuación de Haaland frustra el empuje de Irak

Ayman Hussein, estrella de Irak, marcó ante Noruega, pero los «Leones del Éufrates» no sumaron puntos en su debut mundialista.

La selección iraquí cayó 1-4 ante Noruega esta madrugada en el debut del Grupo 9, que comparten con Francia y Senegal.

Francia venció 3-1 a Senegal el martes, por lo que Noruega lidera el grupo —considerado el más difícil del Mundial 2026— con 3 puntos, seguido de Francia por diferencia de goles, mientras que Irak cierra la tabla.

Erling Haaland, autor de dos goles y una asistencia, lideró la victoria escandinava.

Irak, en su segunda participación, aún no suma puntos: en 1986 perdió sus tres partidos.

Un arranque árabe y el zarpazo de Haaland

Irak empezó con valentía y Ali Al-Hammadi rozó el gol en el 12’, pero su disparo se marchó alto. Haaland respondió en el 20’ con un cabezazo flojo que no inquietó.

Sin embargo, Haaland abrió el marcador al 29’ tras un centro de Müller-Wolf desde la izquierda, aprovechando la pasividad defensiva iraquí.

Cabezazo de Hussein y error de Hassan

Diez minutos después, Ayman Hussein respondió con un cabezazo que batió al portero noruego tras centro de Amir Al-Amari.

Cuando Irak empezaba a controlar el juego, Haaland aprovechó una demora del portero Jalal Hassan y marcó el 2-1 en el 43’.

Retroceso iraquí

Irak respondió con ataques buscando el empate antes del descanso, creó ocasiones, pero se marchó al vestuario por detrás en el marcador.

En la segunda parte, Irak bajó su nivel y Noruega aumentó su ventaja.

En el 76, Leo Ostigard sentenció de cabeza, tras un córner de Martin Ødegaard.

En el último cuarto de hora Irak se frustró, y Noruega impuso su físico. Antes del final, los europeos marcaron el cuarto: pase de Haaland que Ayman Hussein introdujo en su propia portería.