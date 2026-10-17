Facundo Bernal, jugador del Real Betis, recibió una tarjeta roja en el minuto 54 del partido ante el Barcelona, este sábado en el estadio de La Cartuja, en el marco de la novena jornada de LaLiga.

La expulsión llegó justo después de que el astro marroquí Abde Ezzalzouli anotara el segundo gol del Real Betis, momento en el que Yamal se encaró con algunos jugadores del rival, reclamando al parecer una falta a favor de su compañero Fermín López antes del gol de Ezzalzouli.

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Bernal respondió a la reacción y al empuje físico de Yamal con un cabezazo en la cara del jugador español, por lo que el árbitro le mostró la tarjeta roja entre las protestas de los locales, mientras que Yamal se llevó una amonestación.

Yamal había adelantado a los visitantes en el minuto 10, antes de que Diego Gómez igualara en el 27, y después el Barcelona marcó el segundo y el tercer gol por medio de Rodri (41) y Gabriel Jesus (51).

En el minuto 62, Eric García añadió el cuarto gol para el conjunto catalán, y más tarde Dani Olmo anotó el quinto en el minuto 81.



