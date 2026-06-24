Haití acabó con la racha positiva de Marruecos en la tercera jornada del Mundial 2026.

Haití empezó fuerte y se adelantó en el minuto 10 con un autogol de Yassine Bono tras una talonada de Leni Joseph.

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Fue la primera vez que Marruecos se vio por detrás en el marcador en la fase de grupos desde el 20-6-2018, cuando perdió 1-0 ante Portugal en Rusia.

El gol de los “marineros” lo marcó Cristiano Ronaldo en el minuto 4.

Antes, los “Leones del Atlas” habían empatado con Brasil (1-1) y vencido a Escocia (1-0).



