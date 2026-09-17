En vídeo: el gol 100 y el título 49, Messi escribe un nuevo capítulo en una noche mágica con el Inter Miami

Lionel Messi siguió haciendo historia en Estados Unidos tras liderar al Inter Miami hacia la conquista de la "Campeones Cup", después de vencer al Cruz Azul mexicano por 2-0, en la madrugada de este jueves, en una noche que sumó una nueva cifra excepcional en la trayectoria de la estrella argentina.

Messi marcó el primer gol del Inter Miami en el minuto 24, antes de asistir en el segundo tanto a su compañero brasileño Casemiro con un saque de esquina en el minuto 81, para conducir a su equipo a un nuevo título y confirmar una vez más su presencia en las grandes citas.

El gol número 100

Messi necesitó solo 115 partidos con el Inter Miami para alcanzar los 100 goles en todas las competiciones, logrando esta cifra récord al ritmo más rápido conseguido con cualquier equipo que haya representado a lo largo de su carrera.

El gol llegó de una manera con una curiosa paradoja, tras aprovechar un pase de su excompañero en el Barcelona Luis Suárez para batir las redes con un remate de cabeza, antes de contribuir posteriormente a asegurar la victoria con la asistencia en el gol de Casemiro.

Y lo más llamativo es que Messi marcó su primer gol con la camiseta del Inter Miami ante el mismo rival, el Cruz Azul, cuando batió sus redes de tiro libre en julio de 2023, para que su gol número 100 llegara ante el mismo equipo mexicano más de 3 años después.

49 títulos

Con esta conquista, Messi elevó su cuenta a 49 títulos con los clubes y la selección, reforzando su posición como el jugador con más títulos en la historia del fútbol.

Desde su incorporación al Inter Miami en 2023 procedente del Paris Saint-Germain, la estrella argentina ha añadido 5 títulos a sus vitrinas con el club estadounidense.

Messi había liderado al Inter Miami a la conquista de la Leagues Cup en 2023, pocas semanas después de su debut con el equipo, y también contribuyó a ganar el Supporters' Shield en 2024, cuando el club batió el récord de puntos en una sola temporada de la MLS con 74 puntos, antes de coronarse la temporada pasada con la MLS Cup.

Más rápido que el Barcelona y Argentina

Messi alcanzó la barrera de los 100 goles con el Inter Miami tras solo 115 partidos, superando en rapidez para llegar a esta cifra a todos los equipos y selecciones a los que había representado.

Necesitó 188 partidos con el Barcelona para llegar a los 100 goles, frente a los 174 partidos con la selección de Argentina.

Sus 100 goles con el Inter Miami se repartieron entre distintas competiciones, con 76 goles en la MLS, 14 goles en la Leagues Cup, 8 goles en la Liga de Campeones de la Concacaf y un gol en el Mundial de Clubes, además de su gol en la Campeones Cup.

Messi al frente

Messi elevó su cuenta a 929 goles con los clubes y la selección a lo largo de su carrera, mientras continúa su brillante rendimiento a nivel local, tras marcar 19 goles en 22 partidos en la MLS esta temporada, para encabezar la lista de goleadores.

Casemiro declaró tras el partido, hablando sobre su compañero: "Debemos disfrutarlo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Lo que hizo y lo que sigue haciendo por el fútbol es increíble".

Y añadió el exjugador del Real Madrid: "Sigue siendo el mejor, lo demostró en el Mundial y lo sigue demostrando en la MLS".

Messi había anunciado a finales de agosto su retirada del fútbol internacional, y disputará su último partido con la selección de Argentina el próximo 6 de octubre en la capital, Buenos Aires, mientras continúa persiguiendo más récords y títulos en el último capítulo de su excepcional trayectoria.

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