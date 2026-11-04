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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: el fuego amigo quema a Liverpool y Fenerbahçe por igual

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Liga de Campeones
Fenerbahce U19 vs Liverpool U19
Fenerbahce U19
Liverpool U19
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El Liverpool intercambió golpes con su anfitrión, el Fenerbahçe, en la primera mitad del partido que los enfrenta este miércoles, en el estadio Chobani de la ciudad turca de Estambul, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 25, el Liverpool abrió el marcador con un potente disparo del joven jugador inglés Trey Nyoni, que chocó con uno de los jugadores del Fenerbahçe y cambió de dirección, antes de besar las mallas.

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Y no pasaron más que 4 minutos hasta que el exjugador del Manchester United, Mason Greenwood, logró el empate de la misma manera para el equipo turco, cuando lanzó un tiro libre directo que golpeó en la barrera y engañó al portero Alisson Becker, dejando el resultado (1-1) en el minuto 29.

El equipo inglés dominó el balón de manera considerable en la primera mitad, donde su porcentaje de posesión alcanzó el 69%, frente al 31% del Fenerbahçe.

Pero los intentos a puerta estuvieron casi igualados, ya que el Liverpool disparó 9 veces, una de ellas entre el travesaño y los postes, mientras que los locales efectuaron 8 disparos, 2 de ellos dentro del marco de la portería.

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