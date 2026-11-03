En vídeo: el doblete de Raphinha lo coloca por encima de Neymar y Rivaldo en la historia del Barcelona

El brasileño Raphinha logró un registro histórico con el Barcelona, después de brillar en el partido ante el Aston Villa este martes por la noche en la Liga de Campeones de Europa.

Raphinha marcó dos goles, con los que lideró al Barça hacia una valiosa victoria por 3-0 sobre el conjunto inglés, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo continental.

Raphinha anotó su primer gol en el minuto 52 con un disparo desde la frontera del área, antes de añadir un segundo tanto en el minuto 64 al rematar un centro de João Cancelo.

El balance de Raphinha esta temporada asciende a 19 goles y 3 asistencias en 13 partidos disputados en todas las competiciones.

Según las estadísticas de "Mister Chip", Raphinha se colocó al frente de la lista de los jugadores brasileños con más goles con la camiseta del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, con un total de 23 goles.

Raphinha superó a sus compatriotas Rivaldo (22 goles) y Neymar da Silva (21 goles).

Asimismo, Raphinha irrumpió en la lista de los 10 jugadores brasileños con más goles en el torneo a lo largo de la historia, igualando a Roberto Firmino, exestrella del Liverpool.

Encabeza esta lista Neymar, con un total de 43 goles, marcados con el Barcelona y el París Saint-Germain.

Por otro lado, Raphinha igualó el registro de Robert Lewandowski como el tercer máximo goleador del Barça en la Liga de Campeones, y solo le faltan dos goles para igualar a Luis Suárez, que ocupa el segundo puesto, mientras que Lionel Messi encabeza esta lista con 120 goles.