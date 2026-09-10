El Como italiano comenzó su andadura en la Liga de Campeones con una contundente victoria sobre su invitado, el Leipzig alemán, por 4-1, la noche del jueves, en la primera jornada de la fase de liga.

Los hombres del entrenador Cesc Fàbregas no esperaron demasiado y marcaron un gol tempranero en el minuto 15 a través de Martin Baturina.

Anastasios Douvikas amplió la ventaja del Como con el segundo gol, en el minuto 38.

Los ataques del Como continuaron y dieron como fruto el tercer gol en el minuto 54, obra de Alhassane Diao.

Andrija Maksimović recortó las distancias al anotar el único gol del Leipzig, en el minuto 58.

Y en el minuto 90, Máximo Perrone cerró el festival goleador del Como al marcar el cuarto tanto del conjunto, que participa por primera vez en la Liga de Campeones.

Por su parte, la Roma italiana comenzó su andadura con un empate a domicilio ante el Fenerbahçe turco, por 1-1.

La Roma se adelantó con un gol de Bryan Cristante en el minuto 39, pero el equipo turco logró el empate en el minuto 48 a través de Archie Brown.

Por otro lado, el PSV Eindhoven neerlandés empató con su invitado, el Shakhtar Donetsk ucraniano, por 1-1.

El Shakhtar Donetsk fue el primero en marcar, en el minuto 45+1, a través de Mendoza.

Pero el equipo neerlandés logró el empate rápidamente, transcurridos 3 minutos de la segunda parte, a través de Sergiño Dest.

En el marco de la misma jornada, el Slavia de Praga checo perdió en su terreno ante el Lens francés, por 3-2.

El doblete del Slavia de Praga llevó la firma de Daniel Štrum en los minutos 51 y 88.

Mientras que el triplete del Lens lo firmaron Abdallah Sima, Florian Thauvin y Ruben Aguilar, en los minutos 73, 90+1 y 90+3.

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