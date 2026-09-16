En vídeo: el Benfica fulmina al Milan con un doblete en San Siro y agrava la crisis europea de los rossoneri

El AC Milan cayó en la trampa de la derrota en su propio campo y ante su afición frente a su invitado, el Benfica portugués, por 2-0, la tarde de este miércoles, en el marco de la competición de la Europa League, en un resultado impactante para los aficionados del Rossoneri.

El Benfica lo resuelve pronto

El conjunto portugués entró al partido con gran atrevimiento, y logró sorprender pronto a los locales, cuando abrió el marcador la estrella Dodi Lukebakio en el minuto 16 tras un ataque organizado que la defensa del Milan no manejó de la forma requerida.

El Milan trató de reaccionar en la primera mitad, pero sin verdadero peligro, para terminar el primer tiempo con la ventaja de los visitantes por un gol a cero.

Y en la segunda parte, el Benfica asestó el golpe de gracia, cuando añadió el segundo gol a través de Jakub Kaminski en el minuto 54, complicando por completo la tarea del cuadro Rossoneri.

Y pese a los intentos del Milan por reaccionar y recortar la diferencia después del minuto 58, la organizada defensa del Benfica y su portero estuvieron a la altura, y así el conjunto portugués mantuvo su portería a cero hasta el pitido final.

Con este resultado, el Milan encaja una dolorosa derrota que complica pronto sus cuentas en el grupo, y aumenta la presión sobre el equipo en su andadura europea, mientras que el Benfica logra una victoria muy valiosa a domicilio que lo coloca en una posición fuerte para competir por el billete de clasificación.

Otros enfrentamientos encienden la competición

Antes de eso, un partido en el que el Sparta de Praga logró una gran victoria a domicilio ante el Ararat de Armenia por 4-1.

Los cuatro goles del conjunto checo los marcaron T. Godal, con dos goles en los minutos 20 y 22.

Y John Mercado añadió el tercer gol en el minuto 53, y Patrik Vydra (72), mientras que el único gol de los locales lo marcó Bruno Wilson (55).

Y en otro enfrentamiento, el Omonia de Nicosia arrancó una valiosa victoria ante su invitado el Celta de Vigo por 1-0, y el único gol del partido lo marcó el jugador Yuri Baljkovic en el minuto 88.

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En otro partido, el Olympiacos remontó su desventaja ante su invitado el Jagiellonia Bialystok hasta lograr una valiosa victoria por 2-1, cuando el conjunto polaco se adelantó primero mediante Smit en el minuto 20, antes de que el Olympiacos alcanzara el empate a través de Armando Gonzalez (43), y luego el ucraniano Roman Yaremchuk arrancó el gol de la victoria en el último instante para los locales (84).

El Sunderland logró una difícil victoria ante su invitado el AZ Alkmaar por 1-0, y el único gol del partido llegó a través de Enzo Le Fée en el minuto 66 de penalti, dándole a su equipo tres valiosos puntos.

El Anderlecht cayó en su campo ante su invitado el Lyon por 1-2, cuando el conjunto francés terminó la primera mitad por delante con un doblete que marcaron Nicolas Nkanti en el minuto 8 y Kaito Nakamura (22), antes de que el Anderlecht recortara la diferencia en la segunda parte mediante Mihajlo Cvetkovic (61), sin lograr alcanzar el empate.

El Bayer Leverkusen logró una merecida victoria ante su invitado el Celje por 2-0. Abrió el marcador a su favor S. Sesler en propia puerta en el minuto 15, antes de que Facundo Medina confirmara la victoria con un segundo gol (74).