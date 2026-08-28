El Bayern Múnich, vigente campeón, inauguró la Bundesliga (2026-2027) con una goleada por (5-1) ante su invitado Stuttgart, la tarde de este viernes en el estadio Allianz Arena.

El Stuttgart entró al partido con una audacia evidente durante el primer cuarto de hora, antes de que el Bayern marcara su primer gol en el minuto 21 tras una jugada a balón parado, después de que Joshua Kimmich ejecutara un preciso saque de esquina al primer palo, permitiendo a Dayot Upamecano zafarse de la marca y rematar de cabeza a la red.





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Tras el descanso, el Stuttgart regresó con fuerza y logró alcanzar el empate en el minuto 52, después de que el balón llegara a Joshua Vagnoman en el borde del área tras un rechace, para rematarlo directamente a la escuadra derecha.

Pero la respuesta del Bayern llegó rápido, ya que en el minuto 55 Kimmich pasó un balón dentro del área a Michael Olise, quien lo remató raso a la esquina inferior izquierda, devolviéndole la ventaja al equipo bávaro y poniendo el marcador (2-1).

Y apenas dos minutos después, el equipo bávaro marcó su tercer gol con fuego amigo, cuando Vagnoman anotó por error en su propia portería, mientras intentaba despejar un centro de Alphonso Davies.

El ritmo del Stuttgart decayó tras el tercer gol, antes de que los locales añadieran el cuarto tanto, después de un arranque y un regate destacado del internacional marroquí Ismael Saibari, antes de pasar el balón a su compañero Aleksandar Pavlovic frente a la portería, para que el internacional alemán la alojara en la red con facilidad.

Saibari había entrado al partido como suplente de Nathaniel Brown, en el minuto 61.

Y en el minuto (90+2), Luis Díaz cerró la manita del Bayern Múnich tras quedarse solo ante la portería, a raíz de un nuevo pase mágico de Saibari.

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