El Bayern Múnich alemán logró una victoria amistosa sobre su compatriota Leipzig por (3-1), este sábado en el estadio "Allianz Arena", en el marco de la preparación de ambos clubes para la nueva temporada.

El colombiano Luis Díaz abrió el marcador para el Bayern en el minuto 14, y la primera parte terminó con la ventaja del conjunto bávaro por un gol a cero.

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El Leipzig logró igualar el marcador por medio de Brian Grouda, en el minuto 52, antes de que Nathaniel Brown devolviera la ventaja al Bayern 5 minutos después, aprovechando un destacado pase de Aleksandar Pavlovic.

En el minuto 71, la estrella marroquí Ismael Saibari debutó con el gigante bávaro, tras su fichaje este verano procedente del Eindhoven neerlandés, entrando en sustitución de Tom Bischof.

Y apenas 10 minutos después de saltar al campo, Saibari dejó rápidamente su primera huella, al asistir en el tercer gol del otro suplente, Jamal Musiala, quien no permaneció mucho tiempo sobre el terreno de juego, ya que sufrió un desmayo y abandonó el partido en el minuto 86, siendo sustituido por el joven senegalés Bara Ndiaye.

El encuentro se enmarcó dentro de la preparación del Bayern para disputar la Supercopa local ante el Borussia Dortmund, el próximo sábado, antes de iniciar su andadura en la Bundesliga con un duelo frente al Stuttgart, el 28 de agosto.



