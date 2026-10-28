En vídeo: el Bayern de Múnich homenajea a Harry Kane por todo lo alto

No fue una noche cualquiera en el Allianz Arena, el feudo del Bayern Munich; antes de que comenzara la batalla de la Copa ante el Magdeburgo, el fútbol alemán se detuvo para rendir homenaje a su nuevo rey, Harry Kane.

Un pasillo de honor, una cálida ovación de unos compañeros convertidos en guardianes del oro, y Harry Kane en el centro de la escena sosteniendo el Balón de Oro por primera vez en su carrera. Una noche que la historia del Bayern Munich inmortalizará.

El Bayern Munich dedicó un recibimiento legendario a su estrella inglesa, tras su coronación con el premio del Balón de Oro, antes del inicio del partido del equipo contra el Magdeburgo en la segunda ronda de la Copa de Alemania.

El estadio Allianz Arena vivió momentos excepcionales, cuando los jugadores del Bayern Munich se alinearon en un pasillo de honor para saludar a su capitán y compañero, que pisó el césped del estadio portando el premio más preciado del mundo del fútbol, en medio de una tormenta de aplausos y cánticos de la afición bávara que llenó las gradas.

Este homenaje llegó pocos días después de la coronación de Kane con el Balón de Oro a costa de Kylian Mbappé por un estrecho margen, en un logro histórico que es el primero para él, convirtiéndose en el primer jugador inglés en conquistar el premio con la camiseta del Bayern Munich.

Esta celebración llega antes de un importante enfrentamiento para el conjunto bávaro, ya que el Bayern Munich recibe a su rival, el Magdeburgo, sobre el césped del Allianz Arena, en la segunda ronda de la Copa de Alemania, en un partido en el que el poseedor del Balón de Oro busca mantener su brillo y liderar a su equipo hacia la clasificación a la siguiente ronda.



