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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: el Bayern de Múnich desperdicia la victoria ante el Dortmund en medio de un festival de lesiones

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
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El Bayern Múnich no logró resolver el pulso por el liderato ante su invitado y rival, el Borussia Dortmund, en el clásico de Alemania, en un partido que terminó con empate (2-2) este sábado, en el estadio Allianz Arena, en el marco de la octava jornada de la Bundesliga.

Con este empate, el gigante bávaro elevó su cuenta a 18 puntos, en lo más alto de la clasificación del campeonato, aventajando solo por diferencia de goles al Dortmund, que es segundo.

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03 nov 2026

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El Dortmund fue el primero en mover las redes, en el minuto 34, a través de Jobe Bellingham, aunque el árbitro anuló el gol por una falta contra el portero bávaro, Jonas Urbig.

Y en el minuto 38, Konrad Laimer marcó el gol de la ventaja para el Bayern Múnich, tras una arrancada y un mano a mano con el portero Gregor Kobel.

Harry Kane estuvo cerca de ampliar el resultado para el Bayern Múnich, en el minuto 56, pero falló un penalti al estrellarlo en el larguero, antes de que Serhou Guirassy lograra el empate (1-1) con un disparo desde dentro del área, en el minuto 60.

El defensa francés Dayot Upamecano consiguió añadir el segundo gol para los locales, en el minuto 66, tras una asistencia decisiva de cabeza de Harry Kane, pero el suplente Fábio Silva arrebató el empate agónico para el Dortmund (2-2) en el minuto 89.

El partido presenció que el conjunto bávaro sufriera 3 lesiones en la línea de ataque, ya que tanto Ismaël Doué como Serge Gnabry y Michael Olise salieron del campo de manera forzosa, en los minutos 29, 31 y 84 respectivamente.

Las lesiones llegaron en un momento delicado, pues el Bayern ya echa en falta a varios otros jugadores por lesión, encabezados por Luis Díaz y Jamal Musiala, además de la enfermedad del director técnico Vincent Kompany, mientras el gigante bávaro se prepara para un enfrentamiento decisivo ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, el próximo martes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

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