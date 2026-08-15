El Bayern Múnich celebró la primera participación del astro marroquí Ismael Saibari con la camiseta del equipo, después de que entrara como suplente durante el amistoso ante el Leipzig (3-1) y dejara su huella rápidamente en el partido.

La cuenta oficial del gigante bávaro publicó este sábado varios mensajes de bienvenida a Saibari tras su debut, elogiando la asistencia decisiva que ofreció a Jamal Musiala en el minuto 81 (el tercer gol).

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Saibari saltó al terreno de juego como suplente en el minuto 71, y no habían pasado 10 minutos cuando ya fabricó el tercer gol para Musiala, antes de que el astro alemán abandonara el campo en el minuto 86 tras sufrir un malestar repentino.

Saibari se incorporó al Bayern procedente del Eindhoven neerlandés este verano, y firmó un contrato con el club bávaro hasta el año 2031.

Había disputado el Mundial 2026 con la selección de Marruecos, y marcó 3 goles durante el torneo, antes de ausentarse del duelo ante Francia (2-0) en cuartos de final por lesión.

El debut de Saibari llegó apenas unos días después de su regreso a los entrenamientos con el grupo, ya que se ejercitaba de forma individual a raíz de la lesión que sufrió durante el Mundial.



