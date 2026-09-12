En video: El Azzouzi vuelve a brillar en LaLiga y le disputa a Raphinha el liderato de los goleadores

El marroquí Yasser Zabiri guio a su equipo, el Racing de Santander, a la victoria sobre su visitante, el Deportivo Alavés, por un resultado de (2-1), este sábado, en la quinta jornada de la Liga española, al firmar un doblete que transformó la desventaja de los locales en un triunfo.

El Alavés se adelantó primero por medio de Fil Koski, en el minuto 18, antes de que Zabiri lograra el empate en el minuto 38, tras un arranque veloz y luego una internada por la banda derecha, para después rematar con precisión al palo largo.









Y en el minuto 53, la estrella marroquí volvió a marcar su segundo gol, tras un centro frente a la portería del Alavés, para otorgarle a su equipo los tres puntos del partido.

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Con ello, Zabiri elevó su cuenta a 5 goles durante las primeras 5 jornadas de la Liga española, ocupando el segundo puesto en la tabla de goleadores por detrás de Raphinha, estrella del Barcelona (6), y en empate con Roberto Fernández, del Espanyol, y Sergio Camello, del Rayo Vallecano.

La estrella marroquí, de 21 años, también había marcado un triplete en la portería del Elche, el pasado 28 de agosto, con el que guio a su equipo a la victoria (3-2) en la tercera jornada de la Liga.

Y con su victoria de hoy, el Racing elevó su cuenta a 7 puntos en el noveno puesto de la tabla de clasificación de la Liga, mientras que la cuenta del Alavés se congeló en 10 puntos en el segundo puesto, a la espera de que finalicen el resto de partidos de la jornada.

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