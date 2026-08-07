En vídeo: el Aston Villa cae en las garras del Bayern de Múnich antes de la Supercopa de Europa

El Bayern de Múnich alemán cerró su gira asiática de preparación para la nueva temporada con una victoria sobre el Aston Villa inglés (2-1), la tarde de este viernes, en el partido amistoso disputado en el estadio "Kai Tak Sports Park" de Hong Kong, dentro del torneo Audi Football Summit.

El defensa surcoreano Kim Min-jae abrió el marcador para el conjunto bávaro, en el minuto 37, tras rematar de cabeza un tiro libre ejecutado por Tom Bischof, antes de que el colombiano Luis Díaz añadiera el segundo gol en el minuto 74 con un magnífico disparo, tras un pase de Arijon Ibrahimovic.

Lee también

El número 3: ¿quién es el hombre oculto de la FIFA que sacudió el trono de Infantino?

Reclamaciones en el Parlamento español para excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030

João Gomes logró recortar diferencias a favor del Aston Villa, en el minuto 83, mientras que el portero Manuel Neuer brilló en los últimos minutos, cuando detuvo con maestría un mano a mano de Tammy Abraham, para mantener la ventaja de su equipo hasta el pitido final.

El Bayern de Múnich impuso su dominio sobre el desarrollo del encuentro durante la mayor parte del tiempo, especialmente en la primera mitad, gracias a la presión alta, con la participación de varios jugadores titulares y regresados de lesión, para salir vencedor mientras su estrella Luis Díaz se llevaba el premio al jugador del partido.

El gigante bávaro cerró su gira asiática con esta victoria, y regresará a Múnich mañana sábado, de cara a un enfrentamiento amistoso ante el Leipzig en el Allianz Arena, el 15 de agosto en curso.

Por su parte, el Aston Villa perdió su último partido de preparación antes del esperado enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de Europa, el próximo miércoles, en el estadio "Red Bull Arena" de Salzburgo, Austria.



