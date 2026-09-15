El Arsenal se clasificó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", tras su cómoda victoria a domicilio ante el Ipswich Town por (4-2), en el enfrentamiento que reunió a ambos equipos la tarde de este martes en el estadio "Portman Road" dentro de las competiciones de la tercera ronda.

El Arsenal abrió el marcador temprano en el minuto siete a través de la joven promesa Max Dowman; después de burlar al defensor Cédric Kipré y quedar solo ante el portero Christian Walton, ejecutando un remate preciso desde dentro del área que se coló en la red.

Los visitantes no esperaron mucho para ampliar el marcador; Mikel Merino aprovechó una confusión defensiva del Ipswich en la construcción de la jugada, para enviar un pase interior mágico en el minuto 16 a Noni Madueke, quien lanzó un potente remate desde dentro del área que sacudió la red.

Con el inicio de la segunda parte, el joven Dowman volvió a visitar la red de nuevo, anotando el tercer gol para el Arsenal en el minuto 47, después de recibir un preciso pase interior dentro del área, ejecutando un remate raso que engañó al portero Walton.





Merino coronó su destacada actuación con la anotación del cuarto gol para el Arsenal en el minuto 58, mediante un espléndido disparo con rosca desde el borde del área, que golpeó en el palo y se alojó en la portería.

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Por su parte, el Ipswich Town logró recortar la diferencia en el minuto 62; tras una destacada internada de Jack Clarke por la banda izquierda, coronando su esfuerzo con un preciso pase raso que Anis Mehmeti convirtió con un remate directo a la red.

En el primer minuto del tiempo añadido, los locales anotaron el segundo gol a través de Chuba Akpom, con un remate desde dentro del área que engañó al portero Kepa, para terminar el encuentro con la victoria de los Gunners (4-2).

Con esta amplia victoria, el Arsenal espera conocer a su rival en la siguiente ronda del torneo durante el sorteo que está previsto celebrar la tarde de mañana miércoles.

Cabe recordar que el Arsenal aspira a romper la maldición histórica en la Copa de la Liga, competición que solo ha conquistado en dos ocasiones, la última en la temporada (1992-1993), teniendo en cuenta que alcanzó la final de la pasada edición antes de caer ante el Manchester City (0-2), mientras que el Liverpool encabeza la lista de los más laureados en el torneo con 10 títulos.