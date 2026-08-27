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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: el árbitro del Barcelona-Bilbao muestra su admiración por el bigote de Raphinha

Raphinha
Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
Brasil
España

Una imagen curiosa en el Camp Nou

El partido entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, disputado la tarde de este jueves en el estadio Spotify Camp Nou, vivió una curiosa anécdota antes del inicio del encuentro, cuando el árbitro Ortiz Arias elogió el bigote del brasileño Raphinha, jugador del Barça, durante el sorteo.

En un vídeo grabado con la cámara del árbitro, se escuchó la voz de Arias diciéndole a Raphinha: "Me gusta tu bigote".

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Raphinha logró después adelantar al Barcelona al marcar el primer gol en el minuto 37 tras regatear al portero de los visitantes, antes de que Fermín López añadiera el segundo gol en el minuto 82, para que el conjunto catalán sellara el partido con un resultado de 2-0.

El Barcelona ha conseguido la victoria en sus dos primeros partidos de LaLiga española, después de haber abierto la defensa del título con un contundente triunfo sobre el Elche (5-0), en la segunda jornada de la competición, tras ausentarse de la primera jornada por la participación de varias de sus estrellas en las fases avanzadas del Mundial 2026.

Los jugadores del Barça fueron pilares de la selección española, coronada campeona del mundo a costa de Argentina en el partido final (1-0).

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