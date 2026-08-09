El tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane puso fin a un breve capítulo de su carrera con el Al Ahly egipcio, después de que el club catarí Al Shamal anunciara este domingo por la noche su fichaje oficial del centrocampista internacional, para vivir una nueva experiencia en la liga catarí a partir de la temporada 2026-2027.

El Al Shamal espera que la incorporación de Ben Romdhane suponga un refuerzo importante para las filas del equipo, gracias a las cualidades técnicas que posee y a la experiencia que ha adquirido a lo largo de su carrera con varios clubes, además de su presencia internacional con la selección de Túnez.

El Al Shamal subrayó que Mohamed Ali Ben Romdhane cuenta con grandes cualidades técnicas que lo capacitan para aportar un valor real al equipo, destacando la experiencia que adquirió durante sus etapas anteriores con el Al Ahly egipcio y el Espérance de Túnez, además de haber representado a la selección de Túnez.

El jugador tunecino superó con éxito el reconocimiento médico y se incorporará de inmediato a los entrenamientos del Al Shamal, de cara al inicio de la nueva temporada 2026-2027.

La nueva temporada de la Liga de Estrellas del Doha Bank arrancará el próximo 20 de agosto, mientras que el Al Shamal disputará su primer partido en la competición el 21 de agosto, cuando se mida al Al Arabi en el marco de la primera jornada.

Ben Romdhane aspira a recuperar su fuerte protagonismo en el once titular durante su nueva experiencia, después de haber tenido dificultades para conseguir minutos de manera regular con el Al Ahly la temporada pasada.

Los números de Ben Romdhane con el Al Ahly

El Al Ahly había anunciado la salida de Mohamed Ali Ben Romdhane, de 27 años, tras una única temporada en el club, durante la cual no logró asentarse en el once titular de manera regular.

El jugador tunecino disputó 33 partidos con el Al Ahly en las distintas competiciones, en los que marcó dos goles, y contribuyó además a la conquista del título de la Supercopa de Egipto por parte del equipo.

Mohamed Ali Ben Romdhane se incorporó al Al Ahly en el verano de 2025 procedente del club húngaro Ferencváros, después de vivir una destacada etapa con el equipo húngaro tras su salida del Espérance de Túnez.

Tras una sola temporada con el Al Ahly, el jugador decidió afrontar un nuevo reto, trasladándose al Al Shamal catarí para comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional, con la esperanza de recuperar allí un mayor protagonismo para jugar y brillar.