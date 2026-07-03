En vídeo: El abrazo entre Modrić y Ronaldo evoca los días de gloria del Real Madrid

Antes del pitido inicial en el BMO Field, las estrellas Luka Modrić y Cristiano Ronaldo acapararon la atención, recordando su pasado común durante el saludo previo al Croacia-Portugal de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

La plataforma «X» se llenó de emotivas imágenes que captaban el momento en que el capitán de Croacia se acercó a su antiguo compañero mientras los jugadores se alineaban para el tradicional saludo.

Modrić no se conformó con un apretón de manos y abrazó a Ronaldo, recordando sus seis años de gloria en el Real Madrid.

Las cámaras volvieron a captar otro abrazo durante el sorteo del árbitro noruego Espen Eskus.

Ambos mostraron alegría y satisfacción, como si por un instante hubieran regresado al Santiago Bernabéu.

El reencuentro evoca la época dorada en la que compartieron seis temporadas y conquistaron títulos, entre ellos la Liga de Campeones, antes de que sus caminos se separaran y el Mundial los volviera a unir.

En pocas horas, las imágenes se hicieron virales y los aficionados las bautizaron como «el lado humano del torneo», recordando que el fútbol va más allá de la competición y que el respeto entre leyendas perdura pese al paso de los años.