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Loai Mohamed
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En video: Egipto derrota a Túnez en su propia casa en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones juvenil

Egipto
Túnez

Doblete de Chaboun inclina la balanza a favor de Egipto

La selección de Egipto sub-17 abrió su andadura en el torneo del Norte de África clasificatorio para la Copa Africana de Naciones sub-17 con una valiosa victoria sobre su homóloga tunecina por 2-1, este martes.

La selección egipcia debe esta victoria a su delantero Omar Shaboun, jugador del Enppi, que marcó los dos goles de los jóvenes faraones en la portería de los anfitriones, para dar a la selección de su país tres valiosos puntos al inicio de su camino en el torneo.

Por su parte, Adam Al Zribi marcó el único gol de Túnez durante el partido, que también vio cómo Egipto desaprovechaba una oportunidad para ampliar su ventaja, después de que Hossam Hassan, el lateral izquierdo de los faraones, fallara un penalti en el minuto 76.

Egipto se hizo con tres puntos que lo situaron en lo más alto de la clasificación del torneo del Norte de África, superando por diferencia de goles a la selección de Argelia, que a su vez logró la victoria en la primera jornada ante Marruecos por un gol a cero, en un partido que se disputó más temprano este mismo día.

Túnez acoge las competiciones del torneo del Norte de África clasificatorio para la Copa Africana de Naciones sub-17, con la participación de 4 selecciones: Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos.

La fase final se celebrará en Marruecos el próximo año.

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