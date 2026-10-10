El Real Madrid logró una valiosa victoria ante su invitado, el Villarreal, por un gol a cero, en el estadio Santiago Bernabéu, la noche del sábado, en la octava jornada de la temporada de LaLiga española.

Los jugadores de ambos equipos no consiguieron mover las redes a lo largo de la primera parte.

En la segunda mitad, concretamente en el minuto 62, el marfileño Yan Diomandé logró anotar el único gol del encuentro, tras un pase de Fede Valverde.

El Real Madrid jugó con inferioridad numérica desde el minuto 74, tras la expulsión de su jugador suplente Vinicius Junior.

El Real Madrid elevó su cuenta a 18 puntos en el tercer puesto de la tabla de LaLiga, mientras que el Villarreal se quedó congelado en 8 puntos en la décima posición.

El diario As repasó los aspectos más destacados del encuentro, en el que el Real Madrid fue la mejor parte, antes de sufrir con la expulsión de Vinicius, para mantener su triunfo. En cuanto al Villarreal, le faltó un poco de eficacia, la que habría bastado para evitar salir con las manos vacías del estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid logró arrebatar el balón al menos 3 veces en el primer cuarto de hora, gracias a Valverde, que asumió la tarea de frenar los ataques del rival y presionaba hacia adelante de forma intensa. El Villarreal se enfrentó al Real Madrid con valentía, y cuando las cosas tomaron el rumbo contrario, lo salvó el poste, que detuvo un disparo de Mbappé al vuelo, en una jugada iniciada por Güler.

El Real Madrid necesitaba marcar rápido, pese a que no estaba ofreciendo un mal rendimiento, pero el gol tardó en llegar. Algunas decisiones arbitrales, como no señalar una falta a favor de Mbappé y pasar por alto una amonestación merecida a Cardona, aumentaron la tensión en el ambiente.

Además del retraso en finalizar los ataques, el Real Madrid afrontó un problema en el costado izquierdo, donde Ilias logró superar a Carreras. Por ello, resultó fácil entender la decisión de dar entrada a Cucurella al comienzo de la segunda parte.

Por el otro lado, Diomandé se enfrentaba directamente a Foyth. Logró superarlo con suma facilidad, pero le faltó el pase decisivo en el momento adecuado.

Asimismo, el Real Madrid no aprovechó el especial olfato de Arda Güler para leer el juego, mientras que Trent Alexander-Arnold también se mostró en un nivel mucho mejor, gracias a su excepcional capacidad para enviar balones largos y controlar el ritmo del juego.

Con el fin de provocar un cambio en el desarrollo del encuentro, Valverde se trasladó al costado derecho, mientras que Güler pasó a ser un jugador más centrado en la posición de interior, lo que se ajusta en mayor medida a sus cualidades. El segundo cambio, en cambio, fue más radical, con la entrada de Vinicius Junior, que venía cargado de adrenalina. Por su parte, Diomandé se trasladó al otro costado, mientras que el jugador brasileño ocupó su posición natural.

El Real Madrid empezó a jugar mejor, se volvió más agresivo, más profundo y más capaz de atemorizar a su rival, pero también se sintió más vulnerable en las zonas defensivas.

En medio de estos acontecimientos, Diomandé marcó el gol, tras girarse de forma magnífica en una jugada que condujo Valverde desde la banda. El gol se concedió tras la revisión del videoarbitraje asistente, después de que el árbitro Díaz de Mera lo anulara por fuera de juego, aunque la jugada no era fuera de juego.

El Real Madrid anotó un segundo gol en una jugada en la que participaron 3 jugadores, con un robo decisivo de Tchouaméni, un arranque de Bellingham y un remate final de Vinicius. Pero la jugada quedó empañada por algo que arruinó la alegría del Real Madrid; pues Vinicius había tirado antes del pelo a su rival Saliba, lo que llevó a la anulación del gol y a la expulsión del jugador brasileño con tarjeta roja.

Desde ese momento, el Real Madrid comenzó a vivir un gran sufrimiento, debido a la presión continua del Villarreal, y también porque Mbappé perdió su brillo dentro del área. La resistencia del Real Madrid se encarnó en la heroica lucha de Jude Bellingham.