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En un instante, el campo pasó de ser un lugar de entrenamiento a escenario de una operación policial que terminó con la detención de una de las estrellas del Vasco da Gama, en un caso que ha sacudido a todo el fútbol brasileño.

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La policía brasileña detuvo este jueves en Río de Janeiro a David Correa, delantero del Vasco da Gama, en el marco de una amplia investigación sobre tráfico de drogas y armas y blanqueo de capitales, según informó la Policía Civil de Río de Janeiro.

El diario brasileño «Globo News» confirmó que la operación se llevó a cabo por orden de los tribunales del estado de Espírito Santo, tierra natal del jugador, dentro de la operación policial conocida como «A Tropa», dirigida contra una red sospechosa de cometer delitos graves.

Un vídeo mostró al delantero con la ropa de entrenamiento, acompañado por un grupo de agentes, a las puertas del centro de entrenamiento del Vasco da Gama en el barrio de Jacarepaguá, una imagen que conmocionó a la afición del club.

Según los detalles conocidos, los agentes llegaron al centro de entrenamiento en dos coches patrulla poco antes del inicio de la sesión y fueron recibidos por el entrenador, Felipe Maestro, y por el director de fútbol, Clauber Rocha.

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David se encontraba sobre el terreno de juego en el momento de la operación. La policía le requisó el teléfono móvil y rechazó su petición de ducharse antes de ser trasladado a comisaría.

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La detención no fue del todo una sorpresa para las autoridades, según el diario brasileño, ya que el jugador ya se había visto obligado a entregar su pasaporte a la policía por orden judicial a finales del pasado mes de octubre, como parte de la misma investigación.

Según la resolución judicial, la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del Quinto Juzgado de lo Penal de Serra, en el estado de Espírito Santo, citó mensajes extraídos del teléfono móvil de David y testimonios recabados durante la investigación, que llevaron a dictar la prisión preventiva del delantero por sospechas de que intentó obstaculizar el procedimiento penal.

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De acuerdo con el tribunal, las conversaciones mantenidas en julio de 2026 entre David y el defensa del Vila Nova Heiner incluían referencias a ofrecer dinero a testigos, e incluso una propuesta de Heiner para reclutar a terceros que robaran a uno de ellos y le quitaran el teléfono móvil.

En una grabación de audio atribuida a David, el jugador afirma que ofreció 5000 reales brasileños a un testigo para que cambiara su declaración. El tribunal señaló además que transfirió 9000 reales brasileños al abogado de un acusado en un caso de tentativa de homicidio.

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David, conocido como «DVD», tiene 31 años y juega en el Vasco da Gama desde 2024. Esta temporada ha disputado 46 partidos y ha marcado seis goles. No participó en el último encuentro de su equipo en el Brasileirão, disputado el pasado domingo ante el Bragantino.

Por su parte, el Vasco da Gama emitió un comunicado oficial en el que explicó que el jugador fue conducido a comisaría el jueves por la mañana en cumplimiento de una orden judicial y que, desde que tuvo conocimiento de la situación, puso a su disposición su departamento jurídico y sigue de cerca el caso, a la espera de su evolución y de la conclusión de los procedimientos legales por parte de las autoridades competentes.

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El club añadió que, por respeto al debido proceso legal y a la investigación de los hechos, no hará más comentarios sobre el caso por el momento.