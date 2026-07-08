En vídeo: Deschamps reconoce que Marruecos mereció un penalti en la semifinal del Mundial 2022

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, admitió que Marruecos merecía un penalti en la semifinal del Mundial 2022.

Francia avanzó a la final del Mundial 2022 tras ganar 2-0, en un partido marcado por la polémica arbitral: los «Leones del Atlas» reclamaron un penalti a favor de Sofiane Boufal, tras ser derribado por Theo Hernández dentro del área.

El técnico recordó esa jugada en la rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final del Mundial 2026, que disputarán ambas selecciones mañana en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos).

En un vídeo de «beIN Sports», un periodista le preguntó por los posibles errores arbitrales, y el técnico respondió: «No hay errores arbitrales, los errores los cometen los jugadores».

Sobre la jugada de Boufal, añadió: «En cada partido hay situaciones que pueden generar polémica; todo depende del lado en el que te sitúes».

Y añadió: «El árbitro no lo consideró penalti; todo depende del lado en el que te sitúes y del equipo al que apoyes, ya que ves ciertos errores más en un sentido que en el otro».

Reconoció: «Podría haberse pitado, pero ya pasó y no podemos volver atrás».

Y concluyó: «Ahora nos espera otra cosa, y esperamos que haya el menor número posible de errores».