En vídeo: del desierto argelino a las pirámides, Pyramids anuncia su nuevo fichaje

El Pyramids ha anunciado oficialmente la incorporación del delantero argelino Ahmed Nadir Benbouali, procedente del Győri Torna Egylet húngaro, para reforzar las filas del equipo durante la nueva temporada.

El Pyramids desveló el fichaje de una manera llamativa, a través de un vídeo de presentación en el que Benbouali aparecía caracterizado como un guerrero cabalgando sobre su caballo en pleno desierto argelino, antes de emprender su viaje rumbo a Egipto.

El jugador continuó su travesía en un ambiente desértico hasta llegar al desierto occidental de Egipto, para después aparecer cerca de la zona de las Pirámides, antes de mostrar su rostro al final del vídeo, anunciando su llegada al Pyramids.

El fichaje ya había quedado cerrado con anterioridad, después de que el Pyramids ultimara su acuerdo con el delantero argelino, que firmará un contrato por 3 temporadas, con opción a prorrogarlo una temporada adicional.

La incorporación de Benbouali al Pyramids llega para suplir la marcha del delantero congoleño Fiston Mayele, que abandonó las filas del equipo al término de la pasada temporada.

Benbouali tiene 26 años y anteriormente jugó en el Charleroi belga antes de dar el salto a la liga húngara, donde disputó 41 partidos con el Győri Torna Egylet, en los que marcó 19 goles y dio otras 6 asistencias.

El delantero argelino no había disputado ningún partido con su equipo húngaro desde el inicio de la presente temporada, antes de cerrar su traspaso al Pyramids.

El Pyramids ocupó el subcampeonato de la liga egipcia la pasada temporada, por detrás del Zamalek.

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