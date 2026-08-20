Con un mensaje emotivo para la afición del Real Madrid, el francés Ibrahima Konaté inició su andadura con la camiseta del club blanco, asegurando que su fichaje por el Real no fue un simple traspaso, sino un sueño de la infancia que por fin se hizo realidad.

Konaté declaró, en sus primeras palabras tras firmar oficialmente hasta el año 2030: "Hola, madridista, estoy muy feliz de estar aquí, espero veros muy pronto en el Bernabéu, ¡hala Madrid!".

Y añadió el defensa, que llega gratis procedente del Liverpool, en unas declaraciones emotivas: "La primera camiseta que tuve en mi vida fue la del Real Madrid, y desde ese momento siempre soñé con jugar para este equipo. Hoy he cumplido mi sueño, os prometo que daré todo lo que tengo por esta camiseta".

En una imagen llamativa durante el acto de presentación en la Ciudad Real Madrid, Konaté se detuvo ante las quince Copas de Europa, contemplando los títulos del club, y se paró largamente ante el título del año 2022.

Sobre ese momento dijo con sinceridad: "Siento cierta emoción, especialmente con el título de 2022 en París, porque yo jugaba con el Liverpool en aquella final".

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Aquel partido que Konaté perdió con el Liverpool ante el Real Madrid con un gol de Vinicius se ha convertido hoy en un nuevo aliciente para el francés, que quiere vivir esta vez la gloria europea con la camiseta del campeón, después de haber sido testigo de ella desde el otro lado.