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El portugués Danilo Pereira, defensa del Al-Ittihad, se mostró satisfecho con lo que ha logrado el equipo durante el actual parón internacional a las órdenes del entrenador alemán Jens Vissing.

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«Necesitábamos el parón internacional, sobre todo porque estábamos compitiendo en tres torneos nacionales e internacionales», afirmó Pereira este martes en declaraciones al diario saudí Asharq Al-Awsat.

Y añadió: «La acumulación de partidos y las lesiones que hemos sufrido nos afectaron negativamente, así que el parón internacional fue una oportunidad para que el entrenador dejara su sello y sus ideas, y para analizar los aspectos positivos y los negativos que hay que corregir».

«El parón internacional ha sido positivo, sobre todo porque algunos jugadores estaban lesionados. Nos habría gustado contar con todos los jugadores, pero están con sus selecciones. Queremos poner los puntos sobre las íes y dar una imagen positiva», prosiguió.

Para terminar, señaló: «Nuestras aspiraciones y ambiciones no están lejos, pero nos centramos en lo más inmediato, empezando por el próximo partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Espero que sea un buen punto de partida para nosotros».

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El Al-Ittihad se prepara para recibir al Pakhtakor uzbeko el próximo lunes en el estadio Al-Inma de Yeda, en la quinta jornada de la fase de liga de la zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Próximos partidos ITT AFC Liga de Campeones 13:15 PAT

El Al-Ittihad ocupa la décima posición de la zona Oeste del torneo asiático con solo 4 puntos, fruto de una única victoria y un empate, mientras que ha perdido dos partidos.

En el plano nacional, el Al-Ittihad es cuarto en la clasificación de la liga saudí con 24 puntos, producto de 7 victorias, 3 empates y una derrota, a 6 puntos del líder, el Al-Hilal.

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Además, el Al-Ittihad se clasificó para los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas tras vencer al Al-Najma por 3-0 en dieciseisavos de final, y se prepara para medirse al Al-Jabalain el martes 12 de enero del próximo año.

El técnico alemán Jens Vissing busca reconducir el rumbo del Al-Ittihad tras una temporada negativa a las órdenes de su homólogo portugués Sérgio Conceição, que no logró llevar al equipo a conquistar ningún título.

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El Al-Ittihad terminó quinto en la clasificación de la liga saudí y estuvo cerca de quedarse fuera de la actual edición de la Liga de Campeones Élite de la AFC, de no ser por el cambio de formato que otorgó al quinto clasificado de la Roshn Saudi League una plaza en la eliminatoria previa.

Asimismo, el conjunto de Yeda se despidió de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas en semifinales, tras caer ante el Al-Kholood en la tanda de penaltis, en una sorpresa mayúscula.

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En el ámbito continental, el Al-Ittihad no logró superar los cuartos de final de la Liga de Campeones Élite de la AFC la temporada pasada, tras perder por 1-0 ante el Machida Zelvia japonés.

Desde el inicio de la presente temporada, el Al-Ittihad ha mostrado cierta mejoría, sobre todo en la Roshn Saudi League, donde no conoció la derrota en las nueve primeras jornadas, hasta que su eterno rival, el Al-Hilal, puso fin a esa racha.

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Sin embargo, esos buenos resultados no se han trasladado al torneo asiático, donde el equipo sufre mucho y, si no corrige la situación con rapidez, podría quedarse sin una plaza entre los ocho primeros puestos que dan acceso a los octavos de final.

El Al-Ittihad sueña con volver a lo más alto del podio continental tras una ausencia de más de 20 años, concretamente desde que conquistó la Liga de Campeones de la AFC por segunda y última vez en 2005.