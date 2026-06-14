En vídeo: Curazao sigue los pasos de Marruecos y Argelia, y dos jugadores alemanes logran un hito excepcional

La primera parte del partido entre Alemania y Curazao, disputado este domingo en el estadio NRG dentro de la fase de grupos del Mundial 2026, dejó varias cifras destacadas.

Alemania comenzó fuerte y abrió el marcador en el minuto 6 con un gol de Felix Nemisha. El tanto llegó tras una jugada colectiva por la banda izquierda, con varios pases precisos antes de que Nemisha definiera dentro del área.

Curazao empató en el 21 por medio de Levano Comenencia, con un potente disparo desde el borde del área que superó a Manuel Neuer.

En el 38, Nico Schlotterbeck cabeceó un córner desde la derecha y devolvió la ventaja a Alemania.

Antes del descanso, el árbitro marroquí Jalal Jaid pitó penalti sobre Alemania tras una entrada de Richidley Bazuor a Felix Nmecha.

Kai Havertz lanzó la pena máxima y marcó el 3-1 en el minuto 5 del descuento.

Según la red francesa «Stats Foot», Nmecha es el alemán que más rápido ha marcado en un Mundial desde Thomas Müller contra Argentina en 2010.

Además, Alemania ha recibido al menos un gol en sus últimos siete partidos mundialistas, su peor racha defensiva desde 1966-1970, cuando encajó en siete encuentros seguidos.

Según la cuenta «Mr. Sheph», Curazao es la tercera selección que marca en su debut mundialista ante Alemania cuando este era campeón defensor. Antes lo habían conseguido Marruecos en 1970 (derrota 2-1) y Argelia en 1982 (victoria 2-1).

Además, el tanto de Nico Schlotterbeck hizo que este partido fuera el segundo en la historia de la Copa del Mundo con dos jugadores del Borussia Dortmund anotando en el mismo encuentro; el primero ocurrió en 2006, cuando Jan Koller y Tomáš Rosický vencieron 3-0 a Estados Unidos.

Además, Opta indica que Curazao es la undécima selección de la CONCACAF en anotar en un Mundial. Solo África, con 12 selecciones, y Europa, con 33, han marcado más.