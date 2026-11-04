Un periodista saudí ha desvelado la verdad sobre las informaciones que apuntan a la posibilidad de destituir al griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudita, tras el aplazamiento de la Copa Asiática 2027.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció, en la mañana del pasado martes, el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba previsto que arrancase en enero de 2027, para disputarse a partir de diciembre del mismo año.

Diversos informes periodísticos señalaron que la Federación Saudí de Fútbol está pensando en destituir a Donis y contratar a un nuevo seleccionador para dirigir a la selección absoluta durante la Copa Asiática 2027, a finales del próximo año.

Sin embargo, el periodista saudí Badr Al Saqri desmintió esas informaciones en unas declaraciones al programa "Nadeena" de la cadena "MBC 1".

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Al Saqri señaló al respecto: "Contacté con responsables de la Federación Saudí de Fútbol para preguntarles por el futuro de Donis, y la respuesta fue que no están pensando en absoluto en destituirlo de su cargo".

Y añadió: "No existe ninguna intención por parte de la Federación Saudí de Fútbol de contratar a un nuevo cuerpo técnico, y sería una auténtica locura que eso ocurriese, según las declaraciones de la propia fuente responsable".

Y concluyó: "Los responsables confirmaron que Donis continuará con la selección saudí en la cita asiática, por lo que no habrá problema en renovar durante un año más el contrato, que finaliza antes de su inicio".

El contrato del técnico griego con la selección saudí finaliza a finales del próximo mes de julio, lo que ha suscitado las dudas sobre su continuidad, sobre todo porque algunas informaciones anteriores hablaron de la posibilidad de su destitución.

Cabe recordar que Donis asumió el mando de la selección saudí antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y se despidió del torneo en la fase de grupos, pero logró conducirla al título de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".